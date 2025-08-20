На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии упрекнул ЕС за двойные стандарты

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил ЕС в применении к его стране двойных стандартов
true
true
true
close
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Европейский союз руководствуется двойными стандартами по отношению к Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

По его словам, Грузия желает в будущем вступить в Евросоюз, однако главным гарантом мира для страны является ее независимость и суверенитет. Политик подчеркнул, что когда грузинское государство ставят перед выбором вступить в ЕС, но отказаться от своих традиционных ценностей или мира, — это неправильная дилемма, страна не предаст свои принципы.

Таким образом Кобахидзе прокомментировал заявление представительства Европейского союза в Тбилиси о том, что путь Грузии к ЕС является путем к более безопасному и защищенному будущему.

Премьер заявил, что по всем объективным параметрам Грузия опережает не только другие страны, желающие вступить в ЕС, но и до десяти государств — членов союза, тем не менее, отношение ЕС к Грузии остается несправедливым.

Причина этой несправедливости заключается в том, что европейская бюрократия управляется внешними силами, нежелающими мира и успеха в Грузии и руководствуется двойными стандартами, добавил Кобахидзе.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что выгнал бы посла ЕС из Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами