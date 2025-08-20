Премьер Грузии Кобахидзе обвинил ЕС в применении к его стране двойных стандартов

Европейский союз руководствуется двойными стандартами по отношению к Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

По его словам, Грузия желает в будущем вступить в Евросоюз, однако главным гарантом мира для страны является ее независимость и суверенитет. Политик подчеркнул, что когда грузинское государство ставят перед выбором вступить в ЕС, но отказаться от своих традиционных ценностей или мира, — это неправильная дилемма, страна не предаст свои принципы.

Таким образом Кобахидзе прокомментировал заявление представительства Европейского союза в Тбилиси о том, что путь Грузии к ЕС является путем к более безопасному и защищенному будущему.

Премьер заявил, что по всем объективным параметрам Грузия опережает не только другие страны, желающие вступить в ЕС, но и до десяти государств — членов союза, тем не менее, отношение ЕС к Грузии остается несправедливым.

Причина этой несправедливости заключается в том, что европейская бюрократия управляется внешними силами, нежелающими мира и успеха в Грузии и руководствуется двойными стандартами, добавил Кобахидзе.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что выгнал бы посла ЕС из Грузии.