В Европе признали, что именно Россия определяет ее безопасность

Сийярто: от России зависит безопасность и конкурентоспособность Европы
Именно от торгово-экономического взаимодействия Европы с Россией зависит безопасность региона. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Россия находится в Европе, и без нее не может быть европейской безопасности», — подчеркнул он.

По мнению главы МИД Венгрии, Европа не может быть конкурентоспособной без взаимодействия с Россией.

22 августа Сийярто обсудил с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

Дипломат отметил, что на этот раз Украине атаковала объект не только дронами, но и ракетами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил последствиями после слов Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба». Украинский президент заявил, что существование ветки, по которой нефть идет в Венгрию и Словакию, зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в ЕС. В Венгрии расценили это как прямую угрозу энергетической безопасности страны.

Ранее в Венгрии оценили запасы газа на зиму.

Переговоры о мире на Украине
