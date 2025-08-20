Азаров: Зеленский будет вести игру, чтобы не допустить мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом будет вести игру, чтобы не допустить установления мира. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он предположил, что Зеленский будет играть на определенных противоречиях. Совершенно очевидно, что задачей президента Украины является не допустить достижения мира.

Азаров подчеркнул, что недопущение мира является целью не только Зеленского, но и тех кураторов, которые ему ставят такую задачу — Великобритании, Франции, Германии.

20 августа Азаров заявил, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Зеленским вряд ли состоится до конца августа.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сроки проведения трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной будут зависеть от итогов встречи Путина и Зеленского.

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому не стоило идти в политику.