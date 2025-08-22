На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте назвал две страны, которые исключают членство Украины в НАТО

Рютте: США и Венгрия выступают против вступления Украины в НАТО
true
true
true
close
Global Look Press

США и Венгрия полностью исключают членство Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда», — сообщил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что блок будет делать все, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) «были максимально совместимы с НАТО». Рютте пояснил, что речь идет о вооружении, организации и подготовке украинской армии.

18 августа президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от идеи вступления его страны НАТО, а также притязаний на Крым. По словам главы Белого дома, если Зеленский это сделает, то сможет «почти немедленно» завершить конфликт Украины и России.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта во время встречи в Белом доме. По словам министра, украинский президент «сказал нет всему», в частности, отказу от членства в НАТО и обсуждению территориальных уступок.

Ранее Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО.

