На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал об ответе Зеленского на предложения США по урегулированию

Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта с РФ
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Белом доме отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

По словам министра, все отвергнутые Киевом условия Вашингтон считает необходимыми для достижения мирного соглашения. Среди них, как отметил Лавров, отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

«Когда президент Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, <...> Зеленский сказал «нет» всему», — заявил он.

Дипломат отметил, что украинский лидер также отказался отменять закон, запрещающий русский язык на территории Украины.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года.

В свою очередь Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами