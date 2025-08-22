Лавров рассказал об ответе Зеленского на предложения США по урегулированию

Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Белом доме отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

По словам министра, все отвергнутые Киевом условия Вашингтон считает необходимыми для достижения мирного соглашения. Среди них, как отметил Лавров, отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

«Когда президент Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, <...> Зеленский сказал «нет» всему», — заявил он.

Дипломат отметил, что украинский лидер также отказался отменять закон, запрещающий русский язык на территории Украины.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года.

В свою очередь Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».