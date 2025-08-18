Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и НАТО ради завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский может почти сразу завершить украинский конфликт, отказавшись от притязаний на Крым и идеи членства его страны в НАТО. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного (тогдашним президентом Соединенных Штатов Бараком. — «Газета.Ru») Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал американский лидер.

Накануне Зеленский во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе отверг некоторые согласованные на Аляске мирные условия.

По его словам, сначала нужно прекратить огонь, а потом работать над соглашением о завершении конфликта. Он отметил, что «контактная линия — лучшее место для переговоров», которые нельзя вести под давлением оружия.

Украинский лидер исключил передачу России Донецкой области, потому что конституция Украины запрещает «сдачу территорий или торговлю землей». Политик упомянул, что пока «нет деталей» о гарантиях безопасности для страны, в Киеве рассматривают вступление в ЕС как их часть.

После встречи на Аляске телеканал Fox News сообщил, что Трамп одобрил предложение президента России Владимира Путина о передаче РФ контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсонщины и Запорожья. Агентство Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций.

Встреча Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа. Встреча завершилась заявлениями глав двух государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования украинского конфликта. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

Ранее была раскрыта стратегия Зеленского по продолжению конфликта на Украине.