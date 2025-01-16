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Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО

Зеленский: США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО
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Heiko Becker/Reuters

Некоторые страны не желают членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».

«США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО», — заявил Зеленский.

Издание также напомнило, что публично против членства Украины в альянсе высказывался еще как минимум Люксембург, а также Бельгия, Словения и Испания.

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину ни как члена Европейского союза, ни как члена НАТО. Политик подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, пока не будет решен спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

В свою очередь старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал исправить главную ошибку действующего американского лидера Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО. Эксперт указал, что на главной мечте Зеленского, который долгое время выпрашивал у Запада гарантии безопасности, поставлен крест.

Ранее в Польше обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы.

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