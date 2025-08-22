Лукашенко раскрыл детали мирного плана по Украине, о котором говорил с Трампом

Лукашенко: для достижения мира на Украине необходимо пройти несколько этапов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для завершения конфликта на Украине необходимо пройти несколько этапов. Главное сейчас, по его мнению, остановить боевые действия и гибель людей, пишет агентство БелТА.

«Но самое главное сейчас — остановить боевые действия и гибель людей», — приводит слова белорусского лидера агентство.

Лукашенко отметил, что обсуждал мирный план по Украине во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 15 августа.

До этого белорусский лидер заявил, что Трамп его смог удивить. Лукашенко подчеркнул, что глава Белого дома «классно сыграл свою роль посредника» в украинском конфликте вопреки ожиданиям.

Также Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, американскому лидеру на этих переговорах было важно узнать позицию России, что он и сделал.

Ранее Лукашенко заявил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске.