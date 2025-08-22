Лукашенко раскрыл детали мирного плана по Украине, о котором говорил с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для завершения конфликта на Украине необходимо пройти несколько этапов. Главное сейчас, по его мнению, остановить боевые действия и гибель людей, пишет агентство БелТА.
«Но самое главное сейчас — остановить боевые действия и гибель людей», — приводит слова белорусского лидера агентство.
Лукашенко отметил, что обсуждал мирный план по Украине во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 15 августа.
До этого белорусский лидер заявил, что Трамп его смог удивить. Лукашенко подчеркнул, что глава Белого дома «классно сыграл свою роль посредника» в украинском конфликте вопреки ожиданиям.
Также Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, американскому лидеру на этих переговорах было важно узнать позицию России, что он и сделал.
Ранее Лукашенко заявил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске.