Лукашенко заявил об удивлении действиями Трампа

Лукашенко: Трамп классно сыграл роль посредника на встрече с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя итоги саммита на Аляске, пишет БелТА.

«Трамп меня удивил… Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям», — высказался Лукашенко.

Также белорусский лидер считает абсолютной неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров с Путиным. Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на этой встрече не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, у Трампа в этом процессе была роль посредника, которому необходимо было узнать позицию России.

До этого Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Трампом 15 августа пригласил его вместе с семьей посетить Минск. Отмечается, что американский лидер принял это приглашение.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.

