Лукашенко заявил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске

Лукашенко: не болею хотелками организовать переговоры по Украине в Минске

Белоруссия не стремится любыми способами добиться организации переговоров по решению конфликта на Украине в Минске, однако белорусская сторона готова принять их. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко сказал, что не болеет «хотелками» организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске.

До этого Лукашенко также заявил, что президент США Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте.

Также белорусский лидер считает абсолютно неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров с Путиным. Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на этой встрече не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, у Трампа в этом процессе была роль посредника, которому необходимо было узнать позицию России.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.