Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала президента США Дональда Трампа не восстанавливать отношения с главой республики Александром Лукашенко. Интервью с ней опубликовало издание Politico.

«Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или рекламу. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден», — сказала Тихановская.

21 июня в Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. На свободе они оказались после встречи Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Бывших заключенных отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими. В МИД Польши заявили, что среди освобожденных есть трое их соотечественников.

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский не смог сдержать эмоций и заплакал после вопроса о встрече с семьей. Его жена Светлана отметила, что дочь сначала не узнала отца после пятилетней разлуки.

Ранее депутат Рады сравнил Зеленского и Лукашенко после помилования политзаключенных.