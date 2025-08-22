Президенту России Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар «Орешником» по Банковой, где находится здание администрации украинского лидера Владимира Зеленского, однако он отказался. Об этом сообщает канал «Пул первого» со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали Орешником по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!», — говорится в сообщении.

В конце июля Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее дипломат объяснил, что ждет Зеленского после окончания СВО.