Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«В одном из курортных альпийских местечек» не так давно прошла тайная встреча представителей США и Великобритании с ближайшим окружением президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России. Главной темой обсуждения стала возможность смещения Зеленского с его поста.

«Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», — отметили в СВР.

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. «Обсуждались перспективы замены В. Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел», — отметили в СВР.

Как сообщается в пресс-релизе, представители США и Великобритании «сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины» . При этом Ермак и Буданов «взяли под козырек», получив обещания о сохранении за ними нынешних постов и учете их интересов при решении кадровых вопросов.

СВР полагает, что достигнутое в Альпах соглашение «проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки» Владимира Зеленского «ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур». По данным российской разведки, глава офиса президента Украины «подставил» главу государства, убедив его, что ограничения в работе борющихся с коррупцией ведомств не испортят отношения с западными партнерами Киева. Однако на самом деле он создал прецедент для начала кампании по его отстранению как «покусившегося на демократию».

«Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской «демократии, незалежности и самостийности», о котором вы так долго мечтали?» — заключила СВР.

О возможной судьбе Владимира Зеленского в случае его ухода с поста президента Украины Служба внешней разведки России не сообщает.

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Что случилось с НАБУ и САП

На прошлой неделе Верховная рада Украины с подачи президента Владимира Зеленского приняла закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства, ранее считавшиеся независимыми, переподчинили Генеральному прокурору, который получил возможность влиять на результаты расследований, открывать и закрывать их. Генпрокурора назначает президент страны. Зеленский в тот же день в срочном порядке подписал закон.

Эти действия вызвали резкую реакцию как внутри Украины, так и среди западных союзников Киева. Во многих городах страны, несмотря на связанный с военным положением запрет, прошли протестные митинги. А в ведущих западных СМИ вышли материалы с жесткой критикой Зеленского.

Так, в лондонском The Telegraph была опубликована статья колумниста Оуэна Мэтьюза с заголовком «Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку». В ней подчеркивалось, что «Зеленский больше не является частью решения проблемы Украины — он сам стал проблемой» . А его «нападение на антикоррупционные ведомства» названо «огромной необдуманной ошибкой, совершенной как раз в тот момент, когда [президент США] Дональд Трамп, казалось, начал двигаться в более проукраинском направлении».

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Впоследствии Зеленский внес в Раду законопроект, фактически отменяющий положения скандального закона о НАБУ и САП. Депутаты уже ушли на каникулы до 19 августа, тем не менее издание «Страна.ua» сообщило, что «антикоррупционный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий НАБУ и САП», а его рассмотрение «внесено первым пунктом в повестку дня Рады на четверг, 31 июля». Представители самого НАБУ заявили, что не имеют замечаний к новому документу.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29 июля Еврокомиссия предупредила Киев о полной приостановке финансовой помощи из фонда ЕС, если вступит в силу закон, который лишает независимости антикоррупционные органы. А украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что помощь уже приостановлена.