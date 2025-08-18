Дипломат объяснил, что ждет Зеленского после окончания СВО

У президента Украины Владимира Зеленского после окончания специальной военной операции будет всего два пути. Об этом в эфире «Радио 1» заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь. Если украинский лидер останется в стране, его ждет суд, считает дипломат.

«Однако это тоже сомнительно, поскольку есть западные партнеры, которые могут этому воспрепятствовать, и он может уехать. Да, у него есть возможность уехать — это его второй вариант», — отметил Корчмарь.

Тем не менее, по его словам, Зеленский боится за свою судьбу, поскольку понимает, что опасность его может подстерегать и за границей.

Сегодня в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча в Белом доме после скандала во время совместной пресс-конференции в феврале. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности — в материале «Газеты.Ru».

