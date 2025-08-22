На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог раскрыл замысел Европы в конфликте с Россией

Политолог Джаралла: Европа хочет воевать с Россией руками США
Михаил Голенков/РИА Новости

Европа всячески пытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, поскольку пытается воплотить свою «влажную мечту» о войне с Россией. Однако сил на эти боевые действия у Брюсселя нет, поэтому он хочет делать это руками американцев. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Джаралла.

«Война против России — это реальное желание европейцев только при одном условии: бомбить будут не они, бомбить будет Америка», — сказал эксперт.

Он поясни, что конфликт с Россией и русофобская риторика необходимы европейским политикам, чтобы удержать власть. Миф о «русской угрозе» и украинский конфликт, по его словам, используются Брюсселем для оправдания милитаризации экономики и сохранения внутриполитического контроля.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер до этого заявил, что Европа стремится всеми силами сорвать мирные переговоры по Украине и заключение соглашения по урегулированию кризиса. Затянуть продолжающийся конфликт, по его мнению, пытается и Киев, требуя от европейских лидеров гарантий безопасности, чтобы затем втянуть их страны в боевые действия.

Ранее США призвали Европу взять на себя ведущую роль в гарантиях безопасности Украине.

