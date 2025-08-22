На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли планы Украины по затягиванию конфликта

Миршаймер: гарантии безопасности призваны помочь Украине затянуть конфликт
Roman Chop/AP

Гарантии безопасности Европы Украине нужны для того, чтобы затянуть продолжающийся конфликт. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире в YouTube-канала The Duran.

«Если вдруг у них появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Европа стремится всеми силами сорвать мирные переговоры по Украине и заключение соглашения по урегулированию кризиса.

Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.

Ранее на Западе объяснили, почему сорвались переговоры США и России по безопасности Украины.

