США призвали Европу взять на себя ведущую роль в гарантиях безопасности Украине

CNN: США призвали Европу взять на себя роль в гарантиях безопасности Украине

Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с европейскими советниками по нацбезопасности, передает CNN.

«Администрация (президента США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль», — говорится в сообщении телеканала.

При этом, по словам источников CNN, Рубио не назвал деталей гарантий безопасности Украины.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

