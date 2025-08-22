Украина массово вывозит людей из подконтрольной части ДНР

Украина за сутки вывезла из подконтрольной части ДНР более 3,6 тыс. человек

Только за минувшие сутки Украина вывезла из подконтрольной ВСУ части ДНР более 3,6 тыс. человек, в том числе 137 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Алексея Сергеева.

По его словам, сейчас идет также эвакуация детей из Синельниковского района Днепропетровской области. Число эвакуированных не называется.

Эвакуация из 14 населенных пунктов была объявлена еще 12 августа из-за резкого ухудшения ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР. Тогда в первую очередь принудительно вывозили семьи с детьми.

В силовых структурах России ранее сообщали, что российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в ДНР.

Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск, чтобы выправить ситуацию.

Ранее Сырский объяснил причины прорыва российских войск под Красноармейском.