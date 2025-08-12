На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сырский признал «непростую» ситуацию под Красноармейском и принял одно решение

Сырский направил дополнительные силы под Красноармейск для усиления обороны
true
true
true
close
Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы выправить ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба командования ВСУ, пишет ТАСС.

«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение было принято Сырским для стабилизации «непростой и динамичной» обстановки на Красноармейском (Покровском) направлении.

12 августа стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 километров и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день».

Британская газета The Financial Times назвала прорыв российской армии в районе Красноармейска «настоящим успехом». В издании обратили внимание, что это событие произошло в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и вызвало волну тревоги в Киеве. Авторы статьи подчеркнули, что сейчас ВСУ переживают опасный момент, испытывая нехватку живой силы и боеприпасов.

Ранее стало известно о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами