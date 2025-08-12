Сырский признал «непростую» ситуацию под Красноармейском и принял одно решение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы выправить ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба командования ВСУ, пишет ТАСС.

«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение было принято Сырским для стабилизации «непростой и динамичной» обстановки на Красноармейском (Покровском) направлении.

12 августа стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 километров и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день».

Британская газета The Financial Times назвала прорыв российской армии в районе Красноармейска «настоящим успехом». В издании обратили внимание, что это событие произошло в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и вызвало волну тревоги в Киеве. Авторы статьи подчеркнули, что сейчас ВСУ переживают опасный момент, испытывая нехватку живой силы и боеприпасов.

Ранее стало известно о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.