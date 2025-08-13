Из подконтрольной Киеву части ДНР начали массово эвакуировать семьи с детьми

В подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в четырнадцати населённых пунктах из-за продвижения российских войск. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По его данным, обязательная эвакуация распространяется на город Белозерское, села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, а также на поселок Свягогоровка и села Викторовка, Беровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

В российских силовых структурах до этого сообщали, что войска РФ перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье. Украинские СМИ также отмечают резкое ухудшение ситуации для ВСУ в районах Доброполья, Мирнограда и Красноармейска.

В начале августа более 200 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, который находится на Карантинном острове. Глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин рассказал, что в воскресенье было эвакуировано более 80 человек. В понедельник по состоянию на 13:00 мск эвакуировано еще 120 человек.

Ранее в МИД РФ раскритиковали Киев за отказ принимать украинских пленных.