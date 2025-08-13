На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из подконтрольной Киеву части ДНР начали массово эвакуировать семьи с детьми

В подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию в 14 населенных пунктах
true
true
true
close
Shutterstock

В подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в четырнадцати населённых пунктах из-за продвижения российских войск. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По его данным, обязательная эвакуация распространяется на город Белозерское, села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, а также на поселок Свягогоровка и села Викторовка, Беровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

В российских силовых структурах до этого сообщали, что войска РФ перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье. Украинские СМИ также отмечают резкое ухудшение ситуации для ВСУ в районах Доброполья, Мирнограда и Красноармейска.

В начале августа более 200 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, который находится на Карантинном острове. Глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин рассказал, что в воскресенье было эвакуировано более 80 человек. В понедельник по состоянию на 13:00 мск эвакуировано еще 120 человек.

Ранее в МИД РФ раскритиковали Киев за отказ принимать украинских пленных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами