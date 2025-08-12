«Украина будет терять по сотне километров в день»: ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровском

Российская армия прорвала оборону ВСУ на Покровском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 км и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день». Что известно о продвижении российских войск под Покровском и можно ли говорить о прорыве фронта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км, сообщил украинский аналитический ресурс Deep State. По его данным, подразделения и части ВС РФ значительно продвинулись в направлении на Кучеров Яр, Золотой Колодезь и штурмом овладели селом Веселое.

«С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее Покровска», — утверждает портал.

Бывший начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, заявив, что обстановка на этом направлении критическая: дела украинских военных плачевны, а линии боевого соприкосновения фактически не существует. « Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении . Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — заявил он.

По данным «Страна.ua», бои ведутся «уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ».

«Уже звучат прогнозы, что если срочно не исправить ситуацию, то россияне смогут прорвать фронт и выйти на оперативный простор. И Украина будет терять территории по сотни квадратных километров в день, как это было в первые недели вторжения», — утверждает издание.

По меркам специальной военной операции расстояние в 10 км представляет собой более чем существенное продвижение, и обстановка для ВСУ на Покровском направлении действительно сильно осложнилась.

Российская армия продолжает наступательные боевые действия, глубоко охватывая группировку противника на этом направлении, и при сохранении подобных ежесуточных темпов продвижения создается реальная угроза утраты Украиной Доброполья. Что касается Покровска (российское название — Красноармейск), то диверсионно-разведывательные группы ВС РФ систематически заходят в этот город.

Кроме того, российские подразделения могут в ближайшее время выйти на автомобильную дорогу Доброполье-Краматорск, что серьезно осложнит положение соединений ВСУ, ведущих оборонительные действия на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По данным ряда украинских источников, шоссе Доброполье-Краматорск уже перерезано.

Непростая обстановка складывается для украинской армии и на подступах к Константиновке. Там соединения ВСУ могут быть прижаты к Клебан-Быкскому водохранилищу и окружены.

Тем не менее, противник намерен упорно удерживать важнейшие для себя оборонительные рубежи и позиции и нанести поражение вклинившимся группировкам ВС РФ. Командование ВСУ всеми имеющимися в своем распоряжении силами и средствами стремится восп­ретить дальнейшее расширение фронта прорыва в сторону флангов и в глубину между Константиновкой и Доборопольем. На направление прорыва российской армии в пожарном порядке выдвигаются подразделения ВСУ с неатакованных участков фронта и немногие резервы .

Однако главная проблема для ВСУ сейчас — откровенный недостаток сил и средств, главным образом — пехоты. Боевые порядки украинской армии слишком разряжены, а это создает благоприятные условия для продвижения российских войск.

Тем не менее, характеризовать обстановку в районе Константиновки и Доброполья как масштабный прорыв фронта и, более того, как коллапс, обрушение и обвал обороны ВСУ на данном этапе все-таки преждевременно . Скорее всего, успех российской армии пока можно считать глубоким вклинением в боевые порядки противника.

Безусловно, ВС РФ добились на этом направлении существенных успехов, но обвалы и обрушения фронта ВСУ станут реальностью только тогда, когда подобные события произойдут одновременно на нескольких участках фронта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).