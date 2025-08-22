На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

Президент РФ Путин поздравил вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения
close
ru.president.az

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Поздравительное письмо опубликовало азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», — говорится в письме.

Путин пожелал Алиевой здоровья, счастья и благополучия, а также попросил передать привет ее мужу — президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

В последние месяцы во взаимоотношениях России и Азербайджана наблюдаются трудности. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Алиев дал совет Украине, отметив, что он «соответствует стремлениям украинского народа». Он заявил, что Киеву «нельзя соглашаться на оккупацию».

Позже Алиев поручил министерству энергетики страны выделить $2 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ранее в Москве оценили возможное снятие Азербайджаном эмбарго на оружие для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами