Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Поздравительное письмо опубликовало азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», — говорится в письме.

Путин пожелал Алиевой здоровья, счастья и благополучия, а также попросил передать привет ее мужу — президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

В последние месяцы во взаимоотношениях России и Азербайджана наблюдаются трудности. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Алиев дал совет Украине, отметив, что он «соответствует стремлениям украинского народа». Он заявил, что Киеву «нельзя соглашаться на оккупацию».

Позже Алиев поручил министерству энергетики страны выделить $2 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ранее в Москве оценили возможное снятие Азербайджаном эмбарго на оружие для Украины.