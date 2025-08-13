В Москве оценили возможное снятие Азербайджаном эмбарго на оружие для Украины

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что возможное снятие Азербайджаном эмбарго на поставки оружия Киеву не способствует урегулированию конфликта, а наоборот ведет к его эскалации и усугублению ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Действия эти не способствуют решению конфликта, а лишь приводят к эскалации и усугублению ситуации на земле», — сказал Фадеев журналистам.

В СМИ до этого сообщалось, что Баку может отменить запрет на поставки вооружений в случае продолжения ударов российских войск по объектам Азербайджана на украинской территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам, принадлежащим Азербайджану, а также по газокомпрессорной станции, которая транспортирует газ из южнокавказской республики.

