Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Об этом сообщает Life.ru.

Выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, Алиев дал совет Украине, отметив, что он «соответствует стремлениям украинского народа».

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это главный совет. Мы придерживались именно такого пути», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Он напомнил, что Баку смог вернуть контроль над Карабахом военным путем.

До этого издание «Коммерсантъ» писало, что Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения азербайджанского президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года.

Политик заявил, что генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а в ответ получает лишь формулировку «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию контрпродуктивной.

Ранее Алиев потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL.