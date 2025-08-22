В Китае оценили перспективы стать гарантом безопасности для Украины

Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления России о такой возможности. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнения китайских экспертов.

Директор китайского аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй полагает, что Пекин не будет играть заметной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности Украине. Она обратила внимание на то, что в целом не ясно, о каких именно гарантиях говорит российская сторона. Чжу Цзюньвэй допустила, что Китай будет готов обсуждать меры безопасности в рамках механизмов ООН, однако «в настоящее время признаков такого участия не наблюдается».

В свою очередь сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сон Бо указал выразил мнение, что КНР «в лучшем случае» выступит в роли гаранта или свидетеля в форме дипломатических или политических деклараций, при этом гарантом безопасности не будет.

До этого портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что президент России Владимир Путин во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске заявил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай в качестве одного из таковых.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что выступает против включения Китая в число гарантов безопасности Киева, поскольку Пекин поддерживает Россию. По его словам, Китай, в частности, помог России тем, что «открыл рынок дронов».

Ранее в Китае заявили, что будут по-своему содействовать урегулированию украинского кризиса.