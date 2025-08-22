В Германии оценили шансы на возобновление использования «Северных потоков»

Депутат Дагделен: шансов на использование «Северного потока — 2» почти нет

Шансов на возобновление использования газопровода «Северный поток — 2» практически нет из-за политики Германии и Европы в отношении России. Об этом ТАСС заявила эксперт германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Еврокомиссия с одобрения правительства Германии окончательно закроет «Северный поток». Даже если оператора сменит США, я не вижу особых шансов», — подчеркнула она.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент России Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя информацию о задержании в Италии предполагаемого участника теракта, заявил, что Россия настаивает на проведении объективного расследования обстоятельств подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и привлечении к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

