На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли личность задержанного по делу о диверсии на «Северных потоках»

WSJ: задержанный по делу о диверсии на «Северных потоках» служил в СБУ
true
true
true
close
Johannes Neudecker/Global Look Press

Задержанный в Италии украинец, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков», является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он служил в Службе безопасности Украины (СБУ), пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в... СБУ, а также в элитном подразделении, защищавшем Киев... в 2022 году», — говорится в публикации.

В статье уточняется, что отставной офицер командовал небольшим подразделением в Вооруженных силах Украины, деятельность которого была связана с противовоздушной обороной (ПВО). Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии на «Северных потоках».

Согласно данным WSJ, Сергея К. смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице. Как сообщили бывшие командиры мужчины, пока у него нет адвоката.

21 августа стало известно об аресте украинца в Италии, подозреваемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным прокуратуры ФРГ, Сергея К. взяли под стражу в Римини. Следствие считает, что он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года.

Общеевропейский ордер на арест мужчины был выдан 18 августа, задержали его, по данным Der Spiegel, вечером 20 августа. Как уточняет итальянское агентство ANSA, в Римини он находился на отдыхе с семьей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли судьбу украинца, причастного к подрыву «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами