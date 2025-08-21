СМИ раскрыли личность задержанного по делу о диверсии на «Северных потоках»

WSJ: задержанный по делу о диверсии на «Северных потоках» служил в СБУ

Задержанный в Италии украинец, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков», является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он служил в Службе безопасности Украины (СБУ), пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в... СБУ, а также в элитном подразделении, защищавшем Киев... в 2022 году», — говорится в публикации.

В статье уточняется, что отставной офицер командовал небольшим подразделением в Вооруженных силах Украины, деятельность которого была связана с противовоздушной обороной (ПВО). Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии на «Северных потоках».

Согласно данным WSJ, Сергея К. смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице. Как сообщили бывшие командиры мужчины, пока у него нет адвоката.

21 августа стало известно об аресте украинца в Италии, подозреваемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным прокуратуры ФРГ, Сергея К. взяли под стражу в Римини. Следствие считает, что он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года.

Общеевропейский ордер на арест мужчины был выдан 18 августа, задержали его, по данным Der Spiegel, вечером 20 августа. Как уточняет итальянское агентство ANSA, в Римини он находился на отдыхе с семьей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

