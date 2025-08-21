На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия настаивает на объективном расследовании подрывов «Северных потоков»

Посол РФ призвал к объективному расследованию терактов на «Северных потоках»
true
true
true
close
RTL

Россия настаивает на проведении объективного расследования обстоятельств подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» и привлечении к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления. Об этом ТАСС заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя информацию о задержании в Италии предполагаемого участника теракта.

«Российская сторона продолжает настаивать на объективном и полноценном расследовании теракта, установлении и привлечении к ответственности всех его исполнителей и организаторов», — подчеркнул Нечаев.

При этом дипломат подчеркнул, что информация, опубликованная европейскими правоохранительными органами, является «весьма скупой».

Посол констатировал, что «речь идет об одном из координаторов теракта».

21 августа в Италии арестовали украинца по делу о подрыве «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. При этом расследование ведется Германией.

Ранее СМИ раскрыли подробности о личности задержанного по делу о диверсии на «Северных потоках».

