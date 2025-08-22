В Госдуме заявили, что Россия ответит ядерным оружием на атаки вглубь страны

Россия применит тактическое ядерное оружие в ответ на удары Украины западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом заявил в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, если какая-то страна Европейского союза нанесет удар по России, «тогда будет ответ уже ядерный».

Колесник добавил, что если «болтовня» со стороны президента США Дональда Трампа и «коалиции желающих» будет угрожать России, они получат надлежащий ответ.

21 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов заморозить конфликт с Россией по текущей линии соприкосновения, но де-юре не признает утраченные территории российскими. При этом важнейшим элементом западных гарантий безопасности он назвал размещение на Украине дальнобойных ракет — хотя в РФ неоднократно заявляли, что не допустят появления у Киева такого оружия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.