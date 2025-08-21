Украина готова заморозить конфликт, но хочет дальнобойные ракеты: в Киеве назвали условия мира

Киев готов заморозить конфликт с Россией по текущей линии соприкосновения, но де-юре не признает утраченные территории российскими, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. При этом важнейшим элементом западных гарантий безопасности он назвал размещение на Украине дальнобойных ракет — хотя в РФ неоднократно заявляли, что не допустят появления у Киева такого оружия.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предварительная позиция Украины по мирному урегулированию конфликта с Россией заключается в замораживании противостояния вдоль линии фронта. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Мы понимаем, что одним из основных вариантов выхода из этой войны является заморозка конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые в настоящее время де-факто заняты Россией. Они останутся таковыми», — сказал Подоляк.

Де-юре же Киев не пойдет на признание изменения их статуса. В дальнейшем предполагается «большая работа по возвращению их на Украину с помощью экономических, дипломатических и других инструментов».

При этом важнейшей частью гарантий безопасности Украины, обсуждение которых сейчас ведется западными странами, должно стать появление на вооружении Киева ракет с дальностью полета более 2 тыс. километров , считает советник главы офиса президента.

«Речь идет об установке на территории Украины ракет, способных достичь европейской части России », — заявил Подоляк.

Кроме того, он назвал три других ключевых условия гарантий безопасности Украины. В первую очередь, это размещение на ее территории иностранных воинских контингентов. Во-вторых, увеличение военного производства, в том числе совместного с западными странами. В-третьих, это усиление сил ПВО, воздушное прикрытие территории с участием США.

Подоляк уточнил, что в настоящее время обсуждается возможность размещения на Украине военных группировок из десяти стран , при этом прямо назвал он только Францию. Иностранные контингенты войдут в состав некоего «альянса», который юридически не будет относиться к НАТО.

Предложенные Италией гарантии безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, по мнению Подоляка, не слишком надежны: «Если они будут носить только консультативный характер, союзники могут собраться вместе, и кто-то может сказать: мы не можем напрямую участвовать в вашем противостоянии с Россией».

Реакция в России

В России не раз говорили о том, что наличие дальнобойных систем вооружений в арсеналах ВСУ неприемлемо для Москвы. В частности, в 2023 году об этом заявлял президент Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем — чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ . Это естественно», — сказал он в обращении к Федеральному собранию.

В сегодняшнем комментарии для «Газеты.Ru» член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Соболев заявил, что Киев «всеми способами демонстрирует, что заинтересован лишь в продолжении войны».

«Наша задача — достигнуть целей СВО. Все, другой задачи быть не может», — сказал Соболев.

При этом депутат считает, что «забрасывать» дипломатическую работу по урегулированию конфликта не стоит, так как «нельзя допустить, чтобы кто-то сказал, что Россия отказывается от переговоров».

«Вопрос в условиях. Звучали же предложения о перемирии на месяц и так далее. Но было понятно, что итогом такой передышки стала бы перегруппировка частей ВСУ, их доукомплектование и прочее», — подчеркнул Соболев.

По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский нуждается в конфликте с Россией, «поскольку полное урегулирование будет означать для него по меньшей мере потерю власти».