Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности по примеру с США и Израилем
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для своей страны по примеру гарантий США для Израиля. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По словам политика, до встречи в Вашингтоне 18 августа США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

Украинский лидер отметил, что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами была и некоторая неуверенность со стороны стран Европы. А теперь есть позитивный сигнал от США, президента Дональда Трампа и его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для республики, рассказал Зеленский.

Политик добавил, что генштаб ключевых стран уже начал проговаривать, чем они готовы помочь Украине.

«В коалиции желающих есть 30 стран, которые потенциально рассматривают свое участие в гарантиях безопасности. Кто-то, может быть, boots on the ground («сухопутные войска»). Кто-то готов дать air defense (противовоздушная оборона). Кто-то будет прикрывать небо или делать некоторое время патрулирование в небе в соответствующих самолетах соответствующего количества», — рассказал президент.

По его словам, важно, что есть страны, которые готовы дать гарантии безопасности Украине, и среди них, в частности, Япония и Австралия.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Ермак назвал возможные места проведения саммита Украины и РФ.

Переговоры о мире на Украине
