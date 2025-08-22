В Госдуме назвали интригой место встречи России и Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что место будущего саммита Россия — Украина остается интригой, а окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Парламентарий подтвердил готовность Будапешта предоставить площадку для переговоров, но отметил, что возможны неожиданные варианты — как это произошло с выбором Анкориджа для российско-американского саммита.

«До последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться... Самое главное, чтобы встреча состоялась, но решать вопрос будет Россия», — подчеркнул Колесник.

Депутат выразил сомнение в легитимности Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия истекли, предположив, что Запад будет настаивать на участии украинской делегации вместо единоличного представительства.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Reuters назвал варианты заключения сделки по Украине.