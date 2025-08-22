На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне

Алиев: Азербайджан не хочет войны, но должен быть готов к ней
Григорий Сысоев/РИА Новости

Азербайджан наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, при этом страна не желает войны. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев во время встречи с жителями Кяльбаджара, передает «Интерфакс».

По его словам, после завершения Второй Карабахской войны в 2020 году численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов. В страну поставлены современные БПЛА, артиллерийские системы, а также были заключены контракты на новые боевые самолеты.

«Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», — заявил президент.

Алиев отметил, что гарантом безопасности Азербайджана являются собственные вооруженные силы.

15 августа старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил, что решения, которые руководство Азербайджана принимает последние несколько месяцев, свидетельствуют о том, что вскоре отношения Баку и Москвы будут развиваться в том же ключе, что и отношения Москвы со странами Прибалтики.

Ранее Дональд Трамп не смог произнести названия Азербайджана и Армении.

