Трамп не смог произнести названия Азербайджана и Армении

Трамп неправильно произнес название Азербайджана и назвал Армению Албанией
Президент США Дональд Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией. Об этом сообщил греческий информационный портал Newsbreak.

Во время передачи Трамп заявил, что положил конец войне между «Абербайджаном» и Албанией, подразумевая заключение мирного соглашения между странами Закавказья.

«Это было нечто масштабное, продолжавшееся 34–35 лет для Албании», — заявил политик.

При этом, по данным издания, американский лидер неоднократно сталкивался с трудностями в правильном произношении слова «Азербайджан» в ходе публичных выступлений.

8 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Ереваном и Баку.

По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее подписанное Арменией и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны.

Второй срок Трампа
