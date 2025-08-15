На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России считают, что Баку будет навязывать населению образ «русских угнетателей»

Политолог Силаев: Азербайджан продолжит настраивать своих граждан против РФ
Владимир Федороенко/РИА Новости

Решения, которые руководство Азербайджана принимает последние несколько месяцев, свидетельствуют о том, что вскоре отношения Баку и Москвы будут развиваться в том же ключе, что и отношения Москвы со странами Прибалтики. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Я думаю, что памятники, связанные с Россией, азербайджанские власти будут продолжать сносить в любом случае. Также будет продолжаться агитация внутренней аудитории страны против Москвы. Власти продолжат рассказывать, как народ Азербайджана веками угнетали русские, и только великий президент Ильхам Алиев их от русского гнета освободил», — сказал политолог.

Пока не понятно, как официальный Баку будет выстраивать внешний вектор политики в отношении Москвы. По мнению Силаева, Азербайджан будет исходить в этом вопросе от собственной выгоды.

«Потери от конфронтации с Россией для Азербайджана в любом случае будут. Вопрос скорее в том, примет ли Баку в итоге эти риски или все же вернется к той форме ограниченных связей, которые сохранились сейчас», — заключил Силаев.

Агентство по развитию культуры Арцаха сообщило, что в Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных в честь выдающихся деятелей и героев Великой Отечественной войны в Ханкенди. По данным агентства, из города вывезли памятники адмиралу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также известным деятелям культуры, в том числе известному художнику Ивану Айвазовскому.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.

