Орбан призвал к скорейшему миру на Украине после событий в Закарпатье

Орбан призвал Украину к примирению с РФ после пожара на предприятии в Закарпатье

События в городе Мукачево Закарпатской области Украины, где произошел крупный пожар на промышленном предприятии, говорят о необходимости скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, ЧП обсуждалось на заседании венгерского правительства. Власти страны пришли к выводу, что возгорание на предприятии стало следствием ракетного удара. Орбан поручил главе МИД страны подготовить больницы в Дебрецене и Ньиредьхазе для приема раненых, однако надобности в этом, как указал премьер, к счастью, не возникло. Также, по словам политика, помощь была предложена представителям венгров Закарпатья.

«Усилия по достижению мира и переговорный процесс, инициированные президентом [США Дональдом] Трампом, должны продолжаться. Только мир!» — написал Орбан.

21 августа на промышленном предприятии в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Украины, произошел пожар. По данным Мукачевского городского совета, огонь возник в результате комбинированного удара ракет и беспилотников.

Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий , атаке подвергся завод Flextronics, который специализируется на выпуске электроники по заказу других компаний. В том числе на предприятии производятся рации двусторонней связи.

Ранее Венгрия потребовала от Украины возвращения прав венграм в Закарпатье.