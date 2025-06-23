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Венгрия потребовала от Украины возвращения прав венграм в Закарпатье

Сийярто: Венгрия не даст Украине приблизиться к ЕС без возвращения прав венграм
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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не позволит Украине приблизиться к вступлению в Евросоюз (ЕС), пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье», — сказал дипломат.

Министр отметил, что нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы Венгрию отказаться от защиты своих соотечественников в Закарпатье.

Министр также назвал «самым грубым высказыванием» и «скандалом» слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что сообщество якобы защищает права меньшинств внутри ЕС, а не вне его.

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз даст карт-бланш на продолжение военного конфликта в стране, у которой в настоящий момент нет ни четких границ, ни суверенитета.

Ранее Орбан ответил на нападки Зеленского в адрес Венгрии.

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