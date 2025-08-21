На Западе раскрыли, как Трамп может ускорить встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп может ускорить встречу российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, объявив РФ новый ультиматум. Об этом заявил в своей колонке старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин.

«Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные «две недели» Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций», — написал обозреватель.

По словам Мартина, встреча Путина и Зеленского может якобы не произойти, если не будет угрозы гарантированных последствий. При этом обозреватель утверждает, что подобное решение может оказать влияние, поскольку «это будет полный набор вторичных санкций».

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Зеленский обвинил Путина в намерении «продать воздух» Украине.