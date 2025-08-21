Рубио обсудит с советниками по нацбезопасности из Европы гарантии безопасности Киеву

21 августа состоится встреча государственного секретаря США Марко Рубио с советниками по национальной безопасности из стран Европы и Украины, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности Киеву. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По имеющимся сведениям, Рубио, который временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности президента США, проведет со своими коллегами «деликатные дипломатические переговоры». На них определится, как могут выглядеть гарантии безопасности Украине.

Такие гарантии со стороны Вашингтона могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи в разведывательной деятельности. Кроме того, американские силы могут быть размещены в Черном море. для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море.

21 августа вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не возьмет на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймет, что требуется.

