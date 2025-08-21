На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио обсудит с советниками по нацбезопасности из Европы гарантии безопасности Киеву

NYT: Рубио обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

21 августа состоится встреча государственного секретаря США Марко Рубио с советниками по национальной безопасности из стран Европы и Украины, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности Киеву. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По имеющимся сведениям, Рубио, который временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности президента США, проведет со своими коллегами «деликатные дипломатические переговоры». На них определится, как могут выглядеть гарантии безопасности Украине.

Такие гарантии со стороны Вашингтона могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи в разведывательной деятельности. Кроме того, американские силы могут быть размещены в Черном море. для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море.

21 августа вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не возьмет на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймет, что требуется.

Ранее в России назвали лучшую гарантию безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами