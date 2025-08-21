На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс заявил, что США пока не будут брать на себя обязательства по гарантиям Украине

Вэнс: США не будут гарантировать безопасность Украине, не поняв, что требуется
Michael Conroy/AP

Соединенные Штаты не возьмут на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что требуется. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что США открыты для диалога, Вашингтон не собирается брать на себя обязательства до тех пор, пока не станет ясно, что в первую очередь необходимо для прекращения боевых действий.

Вэнс отметил, что «львиную долю» в будущих гарантиях Украине предстоит взять странам Европы, так как «это их континент и их безопасность».

21 августа Вэнс заявил, что США получили детали позиций России и Украины на переговорах.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Трамп назначил представителей для координации с Россией и Украиной.

Переговоры о мире на Украине
