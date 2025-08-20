Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный и безъядерный статус. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

К слову, как заявил в беседе с газетой «Известия» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, в ближайшем будущем на территории Украины не планируется размещения войск НАТО.

«Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. <...> Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», — сказал Долгов.

Он добавил, что рассуждения Брюсселя о размещении воинского контингента на Украине в рамках гарантий безопасности являются лишь провокационным разогревом информационного поля, поскольку страны Европы не готовы к этому.

Как сообщает издание Euractiv, европейские лидеры после переговоров с президентом США Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности для Киева, проект должен быть подготовлен в течение следующей недели.

Отмечается, что документ должен проложить путь к возможным переговорам между президентами России и Украины.

Ранее стало известно количество стран, снабжающих Украину оружием.