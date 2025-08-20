Опубликованные хакерской группировкой KillNet данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) олицетворяют собой приговор киевскому режиму. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — сказал он.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины сообщил, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО. Согласно цифровой картотеке украинских войск, за три года СВО украинская армия потеряла 1 721 000 человек. 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в прошлом году. Рекордные потери, по данным генштаба, зафиксированы в текущем году — 621 тысяча военных.

Позднее российские хакеры из KillNet подтвердили взлом базы данных генштаба Вооруженных сил Украины. Также представители хакерской группировки рассказали о том, что взлом базы данных генштаба ВСУ был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.