На Кубани застройщика обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей

В Краснодарском крае обвинили застройщика в обмане инвестора на свыше 112 млн рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале.

По данным ведомства, инвестор предоставил 65-летнему руководителю строительной организации более 112 млн рублей для завершения строительства жилых комплексов в Новороссийске. Обвиняемый пообещал, что вернет деньги по окончании работ или оформит на него помещения в новостройках.

«Но вместо этого, обвиняемый убедил бизнесмена подписать задним числом договоры купли-продажи и акты приема-передачи денег, чтобы с него не могли взыскать долг», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что на имущество застройщика, оцениваемое в свыше 170 млн рублей, наложили арест. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Застройщику грозит до 10 лет лишения свободы по статье об мошенничестве, отметили в ведомстве.

В ноябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти из-за нарушения прав участников долевого строительства ЖК «А101» в городе Всеволожске. По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в строящихся домах, но срок ввода в эксплуатацию объектов неоднократно переносился.

