В Сбере отметили преимущества модели GigaChat Lightning для промышленности

Ведяхин назвал модель GigaChat Lightning эффективной для локальных задач
Пресс-служба Сбера

Внедрение модели Lightning из линейки GigaChat в промышленное производство может стать хорошим выбором для локальных задач. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Дне инвестора.

По его словам, недавно Сбер открыл веса (параметры) своих флагманских моделей GigaChat — Ultra Preview и Lightning, — а также представил новое поколение открытых моделей GigaAM-v3 для распознавания речи с пунктуацией и нормализацией. Все решения разработаны с нуля специально для русскоязычной среды.

Ведяхин считает, что внедрение облегченной модели искусственного интеллекта GigaChat Lightning в промышленное производство может стать оптимальным решением для предприятий.

«Хочу обратить внимание на модель Lightning — она относительно небольшая, но весьма умная, а значит ее внедрение в промышленное производство для предприятий будет заметно дешевле, чем внедрение полномасштабного GigaChat», — отметил он.

Он подчеркнул, что у Lightning есть определенные ограничения по функциональности, однако для решения ряда локальных задач модель является эффективным и экономически оправданным выбором.

