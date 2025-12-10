Российские туристы пожаловались на тигровых комаров в Индии

Тигровые комары, переносящие денге, чикунгунью и другие лихорадки, не дают покоя туристам на Гоа. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Россияне жалуются на волдыри после укусов, многим требовалась помощь врачей», — говорится в сообщении.

После укусов на теле у туристов остаются большие волдыри. Местные врачи утверждают, что после укуса этих насекомых есть риск заражения лихорадками Зака и Западного Нила. Покусанных россиян отправляют сдавать анализы.

7 декабря сообщалось, что другой вид насекомых атаковал россиян в Египте. Там туристы столкнулись с самой массовой атакой клопов за последние десять лет. Насекомых обнаружили в четырех- и пятизвездочных отелях в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Сахль-Хашише.

В частности, клопы покусали гостей популярного отеля Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh. Сначала туристы заметили на теле странные укусы, но решили, что это сделали мошки или комары. Однако затем заметили на кроватях черных насекомых. Пострадавшие пожаловались журналистам, что их дважды переселяли в другие номера, и везде они сталкивались с аналогичной проблемой.

Ранее россиян призвали отказаться от поездок в Индию, Таиланд и страны Африки.