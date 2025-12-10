На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шотландии на пляж выбросило «демогоргона»

Metro: В Шотландии на пляж выбросило осьминога, похожего на демогоргона
Dr Lauren Smith/SWNS

В Шотландии на пляж выбросило существо, похожее на демогоргона из серила «Очень странные дела», пишет Daily Mail.

Отдыхающие на пляже были ошеломлены, когда на берег возле устья реки Итан, рядом с природным заповедником Форви в Ньюбурге выбросило останки редкого глубоководного осьминога Haliphron atlanticus — также известного как «семирукий осьминог» или септопус. Существо, напомнившее людям демогоргона, оказалось крупным.

Одни только его щупальца достигали около 50 см. Морской биолог доктор Лорен Смит из организации Saltwater Life назвала находку «исключительной» и призналась, что происхождение животного на этом побережье остается загадкой. По ее словам, осьминог мог стать жертвой хищника, например кита, или случайно попасть в трал и быть выброшенным обратно в море. Другая версия — он сам оказался в мелководье и дезориентировался.

О первых находках — отдельных частей тела — стало известно 30 ноября. Последние элементы, включая клюв и три руки, были обнаружены 4 декабря. Все фрагменты и фото оказались у одного человека, который первым сообщил о находке. Исследователи оперативно исключили местные прибрежные виды и даже гигантского кальмара, поскольку у септопуса отсутствуют характерные «зубастые» присоски.

Сейчас останки животного хранятся в морозильнике доктора Смит и в скором времени будут переданы для изучения в Университет Абердина. Морские биологи утверждают, что такая находка — бесценная возможность лучше изучить этот малоизученный глубоководный вид.

Ранее женщина нашла гриб, похожий на «инопланетянина».

