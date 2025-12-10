На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутии задержали студента за пропаганду терроризма

В Якутии ФСБ задержала студента за оправдание и пропаганду терроризма
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии сотрудники ФСБ задержали студента, который являлся сторонником идеологии террористического движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по республике.

По данным следствия, фигурант 2007 года рождения состоял в нескольких телеграм-каналах экстремистской направленности, где публиковал посты о деятельности неонацистской группировки по совершению массовых преступлений, оправдывающие совершаемые радикалами злодеяния. Помимо этого, молодой человек изучал инструкции «по изготовлению средств террора».

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту публичного оправдания и пропаганды терроризма, совершенных с использованием сети интернет, максимальная санкция по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

До этого Чаплинский межрайонный суд приговорил жителя Каховки Херсонской области к 19 годам лишения свободы за граффити с призывами к межнациональной розни и борьбе с представителями власти.

Ранее военный суд вынес приговор жителю Красноярского края за призывы к насилию.

