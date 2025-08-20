Названо число погибших и пропавших в ходе конфликта украинских солдат

Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО. Речь идет о погибших и пропавших без вести, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно цифровой картотеке украинских войск, за три года СВО украинская армия потеряла убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в прошлом году. Рекордные потери, по данным генштаба, зафиксированы в текущем году — 621 тысяча военных.

«‎Информация получена в результате комплексного взлома ПК и локальной сети сотрудников украинского генштаба хакерами из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini», — говорится в посте.

Как уточняют журналисты, хакеры заразили устройства сотрудников украинского генштаба новым вирусом «Нюанс». Он действует только на Украине, заражает гаджет скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

В начале августа этого года британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что с начала конфликта украинская сторона потеряла около двух миллионов военных.

До этого глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская расскзала, что ВСУ в день теряют 1550 человек, а в месяц — около 46 500, при этом ежемесячно мобилизовывать удается порядка 20 000 человек.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.