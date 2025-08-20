Российские хакеры подтвердили взлом базы данных генштаба ВСУ

РИА: KillNet подтвердила взлом базы ВСУ с данными о 1,7 млн погибших и пропавших

Российские хакеры из KillNet подтвердили взлом базы данных генштаба Вооруженных сил Украины с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

«Подтверждаем, конечно»‎, — сказали в KillNet.

В материале говорится, что хакеры также передали журналистам фото погибших украинских военных, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины сообщил, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО. Согласно цифровой картотеке украинских войск, за три года СВО украинская армия потеряла убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в прошлом году. Рекордные потери, по данным генштаба, зафиксированы в текущем году — 621 тысяча военных.

Хакеры заразили устройства сотрудников украинского генштаба новым вирусом «Нюанс». Он действует только на Украине, заражает гаджет скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.