На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохожий облапал популярную блогершу во время съемок в метро, это попало на видео

Baza: москвич трогал популярную блогершу во время съемок в метро и попал на камеру
true
true
true

В Москве незнакомец трогал популярную блогершу во время съемок в метро. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Блогерша Ксения Карпова получила удар по ягодицам, снимая контент. Она опешила и лишь слегка ударила распустившего руки мужчину. Вслед за этим он еще и прокричал: «В полицию пойдешь?» — этот вызов только укрепил ее решимость», — говорится в публикации.

По данным канала, нарушитель попал на камеру, что помогло правоохранителям оперативно задержать мужчину. 10 декабря москвича вызвали в отдел полиции для допроса.

Также сообщается, что в социальных сетях у блогерши Ксении Карповой 300 тысяч подписчиков. Девушка занимается актерским мастерством, пением, ведет собственное шоу и продюсирует проекты.

До этого в США обнаженный мужчина головой разбил лобовое стекло автомобиля. Видео появилось в социальных сетях. После произошедшего на место прибыли медики, которые подверглись нападению со стороны мужчины.

Ранее рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами