Прохожий облапал популярную блогершу во время съемок в метро, это попало на видео

Baza: москвич трогал популярную блогершу во время съемок в метро и попал на камеру

В Москве незнакомец трогал популярную блогершу во время съемок в метро. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Блогерша Ксения Карпова получила удар по ягодицам, снимая контент. Она опешила и лишь слегка ударила распустившего руки мужчину. Вслед за этим он еще и прокричал: «В полицию пойдешь?» — этот вызов только укрепил ее решимость», — говорится в публикации.

По данным канала, нарушитель попал на камеру, что помогло правоохранителям оперативно задержать мужчину. 10 декабря москвича вызвали в отдел полиции для допроса.

Также сообщается, что в социальных сетях у блогерши Ксении Карповой 300 тысяч подписчиков. Девушка занимается актерским мастерством, пением, ведет собственное шоу и продюсирует проекты.

До этого в США обнаженный мужчина головой разбил лобовое стекло автомобиля. Видео появилось в социальных сетях. После произошедшего на место прибыли медики, которые подверглись нападению со стороны мужчины.

Ранее рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.